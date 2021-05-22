Oğuz Yılmaz'ın eşinden duygulandıran paylaşım!
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Oğuz Yılmaz'ın eşinden duygulandıran paylaşım!

Oğuz Yılmaz'ın eşinden duygulandıran paylaşım!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan duygulandıran paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

Ankara'daki evinde kalp krizi geçiren türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında yaşamını yitirdi. Önceki gün toprağa verilen Yılmaz'ın eşi Aylin Yılmaz'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Eşinin mezarına giden Aylin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜ"

"Bak yine baş başa kaldık. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Bugün hayatımın en zor günlerinden biriydi. Böyle bir günü yaşayacağımı hiçbir zaman düşünmemiştim.

"BİRBİRİMİZE DOYAMADIK"

Daha gerçekleştireceğimiz sayısız hayalimiz vardı. 23 senedir birbirimize doyamadık.

Seninle sonsuzluğa birlikte gitmeye söz vermiştik... Yanına geleceğim zamana kadar kalbim hep senin için atacak canım..."

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

-1968'da Ankara'da dünyaya gelen Oğuz Yılmaz, iki çocuk babasıydı. 1989'da "Duydun mu?" albümünü yayınladı.

-1999'da çıkardığı Usta albümü ve "Çekirge" adlı şarkısıyla ün kazandı. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu.

-Son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti.

Oğuz Yılmaz'ın eşinden duygulandıran paylaşım!
Oğuz Yılmaz'ın eşinden duygulandıran paylaşım!
Oğuz Yılmaz'ın eşinden duygulandıran paylaşım!

Kaynak: Snob Magazin

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