Oğuz karakterine Rehabilitasyon merkezininde hazırlanmış
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Oğuz karakterine Rehabilitasyon merkezininde hazırlanmış

Oğuz karakterine Rehabilitasyon merkezininde hazırlanmış
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mustafa Konak "Fatma" dizisinde canlandırdığı Oğuz karakterine hazırlandığı Özel Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Fatma adlı dizide Burcu Biricik'in otizmli oğlunu canlandıran Mustafa Konak bu role hazırlandığı Yenilevent Özel rehabilitasyon merkezine ziyarette bulunarak otizmli çocuklarla oyunlar oynadı.

Oyuncunun Menajeri Ece Aytulun bu ziyaret ile alakalı yaptığı açıklamada; "Gözlem yeteneği çok yüksek olan oyuncumuz Mustafa'nın otizmli arkadaşlarıyla geçirdiği zaman onun role girmesine çok büyük katkı sağladı. Henüz 9 yaşındaki bir çocuğun bu sorumlulukla hareket etmesi menajeri olarak beni çok mutlu etti. İlerde Mustafa'nın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuyla alakalı İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Yıldır Karagül yaptığı açıklamada; "Toplum üzerinde otizmli bireyler ile ilgili farkındalık yaratacak projelere yer verilmesi ülke adına çok sevindirici bir durum. Otizimli ve Down sendromlu bu özel çocuklarımıza farkındalık yaratan bütün dizi ve film yapımcılarına senaristlerine ve emeği olan tüm set ekibine teşekkür ediyoruz. Mustafa Konak'ın dizi çekimleri bittikten sonra da özel çocuklarımızı unutmayıp onları ziyaret etmesini de çok anlamlı buluyorum" dedi.

Oğuz karakterine Rehabilitasyon merkezininde hazırlanmış
Oğuz karakterine Rehabilitasyon merkezininde hazırlanmış

Kaynak: Snob Magazin

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