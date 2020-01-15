Oğulcan Engin'den flaş Ebru Şahin açıklaması!
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Oğulcan Engin'den flaş Ebru Şahin açıklaması!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'Karakomik' filmlerinin galası dün akşam Zorlu PSM'de yapıldı. Galaya katılanlar arasında Oğulcan Engin de vardı. Engin, Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin ile aşk yaşadığı şeklinde çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi

15.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:41
Oğulcan Engin'den flaş Ebru Şahin açıklaması!

İşte 'in açıklamaları: "Annem o kadar çok açıklama yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi. Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz. Ebru'yu çok eski tanırım. Çok da başarılı bir oyuncu. Biri olursa elinden tutar çıkarım zaten. Şuan hayatımda kimse yok." (Kaynak: 2. Sayfa)

Kaynak: Snob Magazin

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