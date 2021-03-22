Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı
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Öğretmenlerinin "Liseyi bitiremez" dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı

22.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:50
Öğretmenlerinin

Prematüre olarak doğan, hiperaktif dikkat dağınıklığı sebebi ile hafif zihinsel engelli olduğu için öğretmenlerinin 'liseyi zor bitirir' dediği öğrenci, annesinin de çabası ile şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çini ustalığı yapan Serpil Işık, öğretmenleri tarafından oğlu Melih'e, engeli yüzünde 'liseyi bile bitiremez' sözlerini aldırış etmeden ona olan inancını yitirmedi. Liseyi öğretmenlerinin olumsuz düşüncelerine rağmen okulunu onur belgesi alarak bitiren Melih'in, şimdiki hedefi ise üniversiteyi kazanmak.

"ONU TOPLUMA KAZANDIRMAK İÇİN BAŞKA ÇOCUK YAPMADIM"

Melih'in zihinsel zorluklarını çinicilik mesleğiyle birlikte aştığını ifade eden Serpil Işık, yaşadıkları süreci anlattı. Oğlunun atölyeyi kurmadan önce 10 yaşında olduğunu ifade eden Işık, "Hiperaktif dikkat dağınıklığı prematüre olduğu için gelişimi sürekli geriden gelen biriydi. Ben doğumundan itibaren Melih'le birlikte büyüdüm. Tamamen ona adapte oldum. Onun göz temasından bile ne demek istediğini anlıyorum. Melih benim ilk çocuğum. Onu topluma kazandırmak için başka bir çocuk daha tercih etmedim. Onun sürekli sağlıkçılarla ve eğitimcilerle birlikte hareketlerini gözlemleyerek, durumunu bu şekilde geliştirdik. Ben onun sürekli arkasındaydım, sürekli davranışlarını kontrol ederek ne yapıp ne yapamaz öğretmenlere nasıl davransanız daha etkili olur gibi yönlendirmeler yaptım" dedi.

Öğretmenlerinin 'Liseyi bitiremez' dediği genç herkesin yüzünü kara çıkardı

"YAPAMAZ" DİYENLERİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARDI

"Lisedeki eğitimcileri, kat sorumluları falan yapamaz gözüyle bakıyorlardı" diyen Işık, şöyle devam etti: "Ben Melih'in yapacağına inanıyordum. Stajını bile okulda yaptırdım. Ben 'yapabilir' dedikçe onlar 'yapamaz' dediler, ben ısrar ettim 'oğlum okulda tüm eğitimcilerin gözünün önünde yapacak' dedim. Normalde yasakmış, ama ben ısrar edince oldu. Melih onur belgesini alıp okulu başarıyla bitirince, kat sorumlusu Murat bey bana telefon açtı 'Serpil hanım, biz Melih'e çok alıştık onun gitmesine de çok üzülüyoruz. Melih'ten ve sizden çok şey öğrendik. Bu çocuklara nasıl davranılmasının gerektiğini sizden öğrendik' dedi. Melih zaten şuan da eğitimine rehabilitasyon merkezinde devam ediyor. Oğlumun şimdiki hedefi ise üniversiteye gitmek."

"ÇİNİ MELİH'İN HAYATINA ÇOK ŞEY KAZANDIRDI"

Melih'in kişisel özelliklerinden de bahseden Serpil Işık, sosyal açıdan çok aktif olduğunu ve çiniciliğin ona çok şey kazandırdığını anlattı. Yaptığı işten kendisinin ve oğlunun mutluluk duyduğunu belirten anne Işık şöyle konuştu; "Melih sosyal açıdan da çok etkili bir çocuk, spor ve yüzme kurslarına her sene gidiyor. Çini'de ise desen haricinde hepsini yapıyor. Kalıp açma, kalıp birleştirme, zımparalama, silme, üzerindeki boyanın kıvamını hazırlamak gibi birçok şeyi yapıyor. Atölyemiz şuan genç girişimci olarak Melih'e ait. Vergi denetimcileri geldiğinde Melih burada yalnızdı ve memurdan vergi muafiyet belgesi onayını kendisi aldı. Çini Melih'in hayatına çok şey kazandırdı. Babam lüle taşı ustasıydı, bıçak oymacılığı tehlikeli diye Melih için bu meslekten vazgeçip çini öğrendik ve bu işe girdik. İyi ki de bu mesleği seçmişim, ben de oğlum da çok mutlu bir şekilde çalışıyoruz".

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (10)
ŞAMAN: Abartmış ve hocaları suçlayacak şekilde haber yapmışsınız zihinsel engelliler zaten normal öğrencilerle aynı dersleri almıyor. İkinci olrak 2 yıldır bedeva not yağdı. Lise yada üniversitenin önemi kalmadı yıllarca önce lisans mezunu olarak liseyi zar zor bitirmiş kişinin yanında çalışannn çooooook kişi var
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SEVDA: Sözüm ona yaptırıcı olacak öğretmenler yıkıcılığı seçmiş. Harikasınız annesi. Utansın o öğretmenleri.
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AVRUPALİ: égretmenler derslerde ögrencilere ideolojilerini naksedecegine sorumlu olduklari dersleri verseler ve görevlerini yapsalarya. .
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