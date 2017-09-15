Öğretmenler Köy Okulunu Temizledi

Batman'ın Kozluk ilçesi Yanıkkaya köyündeki okulda görevli öğretmenler, öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim almasını sağlamak amacıyla hizmetlilerle sınıfları temizledi.



Yanıkkaya İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmenler, yaz tatilinin ardından öğrencilerine temiz ortamda eğitim vermek amacıyla kolları sıvadı. Öğretmenler, hizmetlilerle camları silip, sıra ve masaları yıkayarak, okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.



Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Melih Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu söyledi.



Okuldaki öğretmenlerin bu görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini belirten Koç, "Eğitim öğretim yılı başlamadan okulumuzu daha elverişli ve temiz bir hale getirmek için canla başla çalıştılar. Tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.



Öğretmen Selma Yılmaz ise okula geçen yıl atandığını, öğrencilerle ilişkilerinin "abla kardeş gibi" olduğunu belirtti.



Bütün öğretmenlerle çalışıp okullarını temiz hale getirmeye çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Yazdan kalma kirleri temizlemek, okulumuzu daha temiz şekilde çocuklarımıza sunmak için uğraşıyoruz. Hepimiz birlikte çaba gösteriyoruz. Ortamımız çok güzel. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Müzik öğretmeni Nihal Güzel, yeni eğitim öğretim yılına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti. Güzel, gerek ders materyalleri gerekse sağlıklı ortam için diğer öğretmenlerle beraber çalıştıklarını bildirdi.



Okula yeni atandığını belirten Seda Işık da çocuklara temiz bir ortam hazırlamak için çaba gösterdiklerini kaydetti.