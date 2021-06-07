Öğretmenler ile üniversite öğrencilerine izcilik eğitimi verildi
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Öğretmenler ile üniversite öğrencilerine izcilik eğitimi verildi

Öğretmenler ile üniversite öğrencilerine izcilik eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ekipleri, Kilis ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden gelen kadın öğretmen ve üniversite öğrencilerine eğitim verildi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ekipleri, Kilis ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden gelen kadın öğretmen ve üniversite öğrencilerine eğitim verildi.

Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma Ekibi (TİFAKE), Kilis Resulosman Dağı'ndaki koordinasyon merkezinde kadın öğretmenler ile üniversite öğrencilerine yönelik izcilik eğitimi verdi. Buradaki programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye İzcilik Federasyon Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ile Kilis İl Temsilcisi İsmet Gümüş'te katıldı. Buradaki eğitimin ardından Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden gelen kadın öğretmen ve üniversite öğrencilerine Liderlik Temel Kursu (LTK) eğitimi verildi.

Türkiye İzcilik Federasyon Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, eğitimler ve organizasyon için Kilis İl Temsilcisi İsmet Gümüş'e teşekkür etti. - KİLİS

Öğretmenler ile üniversite öğrencilerine izcilik eğitimi verildi
Öğretmenler ile üniversite öğrencilerine izcilik eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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