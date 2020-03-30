Öğretmenler evlerinde 3D yazıcılarla siper maske üretiyor
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Adıyaman, Alagöz

Öğretmenler evlerinde 3D yazıcılarla siper maske üretiyor

Öğretmenler evlerinde 3D yazıcılarla siper maske üretiyor Adıyaman'da öğretmenler evlerinde 3D yazıcılar ile sağlıkçılar için oynar başlıklı siper maske (yüz koruma maskesi) yapıyor.

30.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:11
Öğretmenler evlerinde 3D yazıcılarla siper maske üretiyor

Öğretmenler evlerinde 3D yazıcılarla siper maske üretiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da öğretmenler evlerinde 3D yazıcılar ile sağlıkçılar için oynar başlıklı siper maske (yüz koruma maskesi) yapıyor.

Korona virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Adıyaman Fen Lisesi koordinatörlüğünde, İnovasyon Merkezi Ar-Ge Birimi tarafından tasarlanan oynar başlıklı yüz koruma maskesi üretilmeye başlandı. Adıyaman'da ki 10 adet 3D yazıcı ile üretilen yüz maskelerinin 1 çifti 3.5 saat sürüyor. Adıyaman'da 9 öğretmen 3D yazıcıları evlerine götürerek maskelerin kalıp üretimini evden yapıyor. 3D kalıplar daha sonra Adıyaman Üniversitesi tarafından üretilen maskelerin ön yüzünü oluşturan asetatını üreterek, Adıyaman'da görev yapan sağlıkçılara veriyor. Öğretmenler evlerindeki ^D yazıcılar ile günde 60 adet maske üretiyor. Bu sayıyı 3D yazıcıların sayısını arttırarak önümüzdeki günlerde 100'e çıkarmayı hedefliyor.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İnovasyon Merkezini ziyaret ederek, üretilen maskeler ile ilgili bilgi aldı. İnovasyon görevlilerinden Hamza Geyik, yapılan maskeler ile ilgili Ahmet Alagöz'e bilgi verdi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Fen Lisesi, İnovasyon Merkezi, Bilim Sanat Merkezi ve Adıyaman Üniversitesinin ortak çalışmasıyla üretilen siper maskelerin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanıldığını dile getirdi.

Alagöz, "Hastanemizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak 3D yazıcılarımızla maske üretmeye başladık. Öğretmenlerimiz evlerinde 3D yazıcılar ile günde en az 50 tane, ortalamada 60 tane üretmeye başladı. Bu gün bunların bir kısmını üniversitemize teslim edeceğiz. Üniversitemizde bunu hastanede kullanılmaya başlayacak" diye konuştu.

Öğretmenler evlerinde 3D yazıcılarla siper maske üretiyor

Kaynak: İHA

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Öğretmenler evlerinde 3D yazıcılarla siper maske üretiyor

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