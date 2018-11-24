Öğretmenler Bu Kez Okulda Değil, Bowling Turnuvasında Buluştu

Kocaeli'nde 41 Burda Alışveriş Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 28 okulun katıldığı bowling turnuvası düzenlendi. Öğretmenler bowling oynadı, yarışma heyecanla geçti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM bir program organize etti. Öğretmenler Günü'nde İzmit'te bulunan öğretmenlere eğlenceli vakit geçirebilecekleri bir etkinlik düzenlemek isteyen Playland Mağazaları yetkilileri bowling turnuvası düzenledi. Turnuvaya İzmit ilçesinde bulunan 28 okulun öğretmenleri ve idarecileri katıldı. Heyecan içinde geçen turnuvanın açılışına ilçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen geldi, katılımcılara şans diledi ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kıyasıya mücadele devam etti

İzmit'te bulunan 28 okulun öğretmenlerinin kıyasıya mücadele ettiği turnuva da oyunlar heyecan içerisinde geçti. Hızır Reis Ortaokulu müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni Tuğcan Ayyıldız, "Milli Eğitim'in düzenlediği etkinliklere her sene katılmaya çalışıyorum. Bizim açımızdan da öğretmenler açısından da oldukça kaynaştırıcı. Sosyal, güzel etkinlikler oluyor o yüzden mutluyuz böyle etkinliklere katıldığımız için. Daha çok katılımın olmasını isterim. Öğretmenler günü olarak kutlamaları yapıyoruz. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İnşallah böyle organizasyonlarda tekrar bir araya geliriz" dedi.

Turnuvanın kazananları belli oldu

Öğretmenlere eğlenceli bir gün geçirmeyi amaçlayan programın organizasyonunda görevli olan Playland Mağaza Müdürü Aykut Çeliksoy, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın onaylamasıyla toplamda 28 okul olarak düzenlememizi yaptık. Çok güzel bir uygulama oldu. Tekrardan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Turnuvanın sonunda yapılan değerlendirmede Şehit Alper Al Ortaokulu 619 puanla 1'inci, İnkılap Ortaokulu 573 puanla 2'inci, Muallim Naci Anadolu Lisesi ise 556 puanla 3'üncü oldu. Öğretmenlerin hatıra fotoğrafları çekinmesiyle etkinlik sona erdi. - KOCAELİ