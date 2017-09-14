Öğretmenler, 'Biyoteknoloji'nin ders olarak müfredata girmesini istiyor

Amgen Vakfı tarafından European Schoolnet koordinasyonunda, Kalkınma Atölyesi ve ODTÜ BİLTEMM işbirliği ile düzenlenen ''Amgen Teach Bilim İçin El Ele'' eğitimlerine MEB Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu da katıldı.

Öğrencilerin düşünme becerileri, akademik başarıları ve bilime karşı olan tutumlarında pozitif etkiler geliştirmeyi amaçlayan Amgen Teach Bilim İçin El Ele projesi, 4'üncü yılında 500'ün üzerinde öğretmene ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından eğitime katılan biyoloji, kimya ve fen bilgisi öğretmenleri, 3 günlük eğitimlerde, fen bilimlerini teoriye dayalı klasik tarzda ders anlatımından çıkararak; eğlenceli, ilgi çekici, eğitici ve sorgulayıcı hale getirmenin yöntemlerini keşfetti.

ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen eğitimlere MEB Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu da katıldı. Çolakoğlu ile sohbet etme fırsatı bulan öğretmenler, müfredatın genişletilerek biyoteknolojinin ders olarak okutulması talebinde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Çolakoğlu, öğretmenlerin bilim ve teknolojideki son gelişmeleri anında öğrenebilmesinin öğrencilerinin ufkunu genişletebilmek için son derece önemli olduğunu belirterek; "Vizyon değişmeye başladı. Amgen Teach Bilim İçin El Ele projesi vizyonu değiştiren, geliştiren önemli bir projedir. Bu proje sayesinde öğretmenlerimiz vasıtasıyla bu vizyon, tıpkı suya atılan bir taş gibi dalga dalga okullara, öğrencilere ve gelecek nesillere yayılacaktır." diye konuştu.

'Mesleki gelişim 12-18 ayda tamamlanıyor"

Amgen Vakfı'nın desteği ile Prof. Dr. Murat Günel öncülüğünde 4 yıldır uygulanan Amgen Teach Bilim İçin El Ele projesi şimdiye kadar Türkiye'nin dört bir yanından 500'ün üzerinde öğretmen aracılığıyla 50 binin üzerinde öğrenciye ulaştı. Prof. Günel, eğitimlere devlet okullarından daha fazla katılım talebi aldıklarını vurgulayarak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin tamamlanabilmesi için projeye katılan eğitimcilerle yıl boyu irtibatta kaldıklarını vurguladı.

Prof. Günel eğitimlerle ilgili şu bilgileri aktardı: "Bu proje ile eğitimcinin klasik ders anlatma yönteminden sıyrılarak, öğrencilerine sorgulamayı, araştırmayı, bilmekten ziyade bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmeyi keşfetmelerini amaçlıyoruz. Bunu bir davranış haline getirebilmek, öğretmenlerimizin mesleki gelişimini tamamlamak 12 ila 18 ay sürüyor. Bu nedenle eğitime katılan öğretmenlerimizle yıl boyunca irtibatta kalmaya, zaman zaman onların derslerine katılarak gözlemler yapmaya devam ediyoruz.

Bu yıl ilk kez daha önce eğitimlerimize katılan öğretmenlerimiz için de ayrı bir grup oluşturduk. 62 öğretmenin yaklışık 30'u geçtiğimiz yıl düzenlenen eğitimlerimize de katılmıştı."

European Schoolnet koordinasyonunda Amgen Vakfı tarafından, İtalya, İrlanda, Fransa, Çek Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu 10 Avrupa ülkesinde uygulanan projede Türkiye, 'En iyi uygulayıcı ülke' seçilmişti.

