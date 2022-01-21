Öğretmenin, seyisin oğlunu küçük görüp hayallerine verdiği kırık not herkesi ağlattı! Cüceloğlu'nun müthiş hikayesi yeniden gündemde

Psikolog Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat 2021'de hayatını kaybetmesinin ardından sevenlerini hüzne boğdu. 1. ölüm yıldönümüne kısa bir süre kalan Cüceloğlu'nun gazeteci Sedef Kabaş'ın programında anlattığı hikaye, sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

KIRIK NOT HİKAYESİ HÜZÜNLENDİRDİ

Cüceloğlu, bir öğretmen ve öğrenci arasında geçen hikayeyi şöyle anlatıyor: "Ortaokul 2'de öğretmen, hayallerinizi yazın diye bir ödev veriyor. Herkes yazmış, işte aralarından bir tanesi çok kaptırmış ve krokiler çizmiş, yarış atı çiftliği kuracak. Öğretmen kırık not vermiş ve sen çok hayalcisin, bir seyisin oğlusun, bu çok para ister, biraz gerçekçi ol demiş.

"SANA FIRSAT VERİYORUM, DÜZELT GETİR"

Öğretmen, sana bir fırsat veriyorum. Git bunu değiştir, sonra notunu düzeltirim diyerek bir şans daha vermiş. Çocuk daha sonra ödevini akşam babasına götürmüş ve notu düzeltebilirim, ne yapayım diye sormuş. Babası ona "buna sen karar verirsin oğlum" diye karşılık vermiş.

"TÜRKİYE'DE OLMAMIŞ"

Tabii buradan da anladığımız gibi bu olay Türkiye'de değil başka bir ülkede oluyor. Çocuk da Pazartesi okula gidiyor ve ufak bir notla sınav kağıdını veriyor ve "Hocam, not sizde kalsın, hayallerim bende kalsın" diyor.

"BU GERÇEK BİR ÖYKÜ"

Ve bu gerçek bir öykü. Çocuk yıllar sonra yarışlarda kullanılan atların yetiştirildiği bir çiftliğin sahibi oluyor. Bu ödevi çerçeveletip, odasına asmış. Can, ne istediğini bilir ve inanırsa müthiş güçlü. Türkiye bunlarla dolu."

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