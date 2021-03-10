Öğretmen, tartıştığı komşusunu kafasından vurdu
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Öğretmen, tartıştığı komşusunu kafasından vurdu

10.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:21

Kayseri'de bir öğretmen tartıştığı komşusunu başından vurdu. Ağır yaralanan komşu hastaneye kaldırılırken, öğretmen emniyete gidip teslim oldu.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan öğretmen M.D. ile komşusu O.D. sabah saatlerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönünce M.D. yanındaki silahla O.D.'nin başına ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan O.D., sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. M.D. ise olayın ardından silahı ile birlikte emniyete giderek teslim olurken, tedavi altına alınan O.D.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, O.D.'nin yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretmen, tartıştığı komşusunu kafasından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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