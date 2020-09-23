Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı
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Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı

Çocuklara ve gençlere örnek olması gereken öğretmenlerin karıştığı olay pes dedirtti. İstanbul Şişli'de bir öğretmen husumetli olduğu meslektaşına iki öğrencisi ile birlikte "kaşar ve salatalık" yolladı. Öğretmen hakkında iddianame düzenlendi.

23.09.2020 08:19 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:39

İstanbul Şişli'de husumetli olduğu Esra Ş. adlı (28) öğretmene, iki öğrencisi ile birlikte içinde "kaşar ve salatalık" olan kutuyu kargolayan öğretmen Tuğba Ç. (31) hakkında "cinsel taciz' suçundan iddianame düzenlendi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Tuğba Ç.'nin, kendisine kötü davranılması nedeniyle bir süredir travma yaşadığı iddia edilirken, eylemi de genç meslektaşından intikam almak için öğrencilerini de kullanarak hazırladığı iddia edildi.

GELEN KARGO KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

7 Mayıs'ta gelen kargo ile şaşkına dönen Esra Ş. ise soluğu adliyede aldı. Savcılık, genç öğretmen Esra Ş.'yi taciz eden meslektaşı ve öğrencileri hakkında 'cinsel taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (4)
ÖGRENCİLER ONUN İÇİN BÖYLELER: Zaten okullarda olan , biten pislikler belli. Böyle ögretmenlerden ,yetisecek ögrencide ahlak çölüntüsü yasayacak.
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BY MEHMET: Saygı değer meslektaşım öncelikle geçmiş olsun umarım davanızdan vazgeçmezsiniz bu tür öğretmenlikten yoksun karaktersizler de hakettiği cezayı alır...
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CO: Yatmaktan ne yapacaklarını şaşırdılar yan gel yat osman 6 bin dönüm bostan
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