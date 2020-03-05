Öğretmen dizisi ilk bölümden çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturdu

05.03.2020 07:35 | Son Güncelleme: 05.03.2020 07:40

FOX TV'nin merakla beklenen gençlik dizisi Öğretmen, ilk bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Liselerdeki öğrencilerin davranışlarına ayna tutan bir yapım olan Öğretmen dizisinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin ve Şerif Erol gibi önemli isimler buluştu. İntihar eden Rüya ile Akif öğretmen ve eşi arasında nasıl bir bağlantı olduğunu çözmeye çalışan izleyiciler diziyi ilk bölümden Twitter'de trend yaptı.

İZLEYİCİLER HAYRAN KALDI

İlk bölümündeki giriş sahnesi ve sonrası yaşanan gelişmelerle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı. Günümüzdeki gençlerin davranış ve tutumlarına dikkat çeken dizi, başrol oyuncusu İlker Kaleli'nin muhteşem performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Kusursuz bir planla bir sınıf öğrencisini rehin alan Akif öğretmenin performansı akıllara La Casa De Papel dizisinin başrol oyuncusu Profesör'ü getirdi. Akif öğretmen, hayata geçirdiği planı, öz güveni, kendinden emin duruşu ve tarzı ile Profesör'e benzetilince Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...