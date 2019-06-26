ÖĞRETMEN AYŞE ÇELİK'E BERAAT
Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı...
Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.
(Tür: İstanbul)
Kaynak: DHA
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