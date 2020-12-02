Öğretmen atamaları yaklaştı ama pedagojik formasyon sorunu henüz çözülemedi

Üniversitelerin eğitim fakültesi dışındaki birimlerinden mezun olan ve öğretmen olmak isteyen adaylar pedagojik formasyon eğitimini tamamladıktan sonra atanabiliyorlardı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 29 Haziran 2020'de, pedagojik formasyon eğitiminin yerine lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı getirileceği duyurulmuştu.

Ziya Selçuk 2018 yılından bu yana konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda bölüm mezunu olanların öğretmenlik sınavını kazanması sonucunda herhangi bir bedel ödemeden hizmet içi eğitimle MEB tarafından açılacak olan Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programını tamamlamaları gerektiğinden bahsetmişti.Adayların bu sözlere güvenip kararın resmileşmesini beklerken Talim Terbiye Kurulu tarafından değiştirilen atama esaslarında 'öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisansını başarı ile tamamlayanlar' ifadesine yer verilmesi tekrardan kafa karışıklığına sebep oldu.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Konu ile ilgili gerek Ziya Selçuk'un farklı televizyon programlarında yer verdiği, "Bunu geçen sene duyurmuştuk ama hukuki süreçler yeni tamama erdi. Çünkü biz hep şunu vurgularız kimsenin müktesep hakkı zarar görmesin deriz. Formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüzbinlerce ihtiyaç olmayan alanlarda yüklü miktarda ücret ödeyerek bu belgeyi alıp beklentiye girmesiydi. Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bu eğitimi kendimiz vereceğiz. 20 bin öğretmen mi alacağız. Bu 20 bin öğretmene eğitimi biz vereceğiz" sözleri, gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı doğrultudaki açıklamalarının aksine Talim Terbiye Kurulu tarafından değiştirilen atama esaslarındaki ilgili madde ve aynı kurum aracılığı ile Cimer üzerinden adaylara gelen yanıtlar adayların üzüntüsüne sebep oldu.

Ziya Selçuk'un atandıktan sonra hizmet içi eğitimle bu programın verileceğine dair sözlerine karşılık Talim Terbiye Kurulu'nun lisans mezunu olduktan sonra atama öncesi bu programı tamamlamak gerekiyor demesi akıllarda soru işareti bıraktı. Durum hakkında henüz bir açıklama yapılmamışken bölüm mezunu olan öğrenciler bir an önce konunun açığa kavuşmasını ve Ziya Selçuk'un verdiği sözde durmasını istiyor.