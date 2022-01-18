öğretime 1 gün ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

öğretime 1 gün ara verildi

öğretime 1 gün ara verildi
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

MUŞ'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 19 Ocak günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."


Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Son Dakika Haberleri

Muş Valiliği, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title