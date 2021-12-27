Öğretim Üyemizin Bir Projesi Daha Avrupa Birliği Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz'ın yazdığı "Medicinal Beekeeping for Beekeepers-MEDI-BEEB" adlı Avrupa Birliği projesi 219. 000 Euro bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

Üniversitemiz tarafından koordine edilecek projede, Türkiye'den Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Litvanya'dan Vytauto Didziojo Üniversitesi, Polonya'dan Przyrodniczy We Wroclawiu Üniversitesi, İtalya'dan Confederazion Italiana Agricoltori Regionale Umbria proje ortakları olarak görev alacak.

Prof. Dr. Murat Yılmaz, 2021 yılında yazdığı ve AB tarafından desteklenen 3 proje ile 2020 yılında kabul edilen ve halen devam eden "Probiotics in Animal Husbandry" adlı proje dahil toplamda 4 Avrupa Birliği projesi yürütüyor.

Prof. Dr. Murat Yılmaz'ı ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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