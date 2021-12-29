Öğretim Üyelerimizin Projeleri TÜBİTAK'tan Destek Aldı

TÜBİTAK 2021 Yılı 2. Dönem 1001 - "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" Projelerinin Bilimsel değerlendirme sonuçlarını yayımladı.

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamaya göre Üniversitemizden başvurusu yapılan 2 proje desteklenmeye hak kazandı. Üniversiteler tarafından önerilen araştırma projelerinden bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen projelerin üniversitelere dağılımına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tüm üniversiteler arasında 27. sırada yer aldı.

Üniversitemizden destek alan projeler; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercüment Yüzüak tarafından sunulan "Kompozisyon Mühendisliği Yardımıyla Katıhal Tipinde Bite Tabanlı Yeni Nesil Segmentli Termoelektrik Nanojeneratör (S-Tenj) Tasarımı ve Üretimi" ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gül tarafından sunulan "Gıda Güvenliğinde Sevkiyat ve Soğuk Zincir Uygulamaları İçin, Nesnelerin İnterneti (Iot) Tabanlı, Çok Amaçlı Takip Cihazı Geliştirilmesi" olmuştur.

Projeleri desteklenen Öğretim Üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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