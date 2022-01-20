"Öğrenseniz bu kadın canlı yayına nasıl çıkıyor" dersin diyen Müge, hastalığını anlattı - Haberler Magazin
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"Öğrenseniz bu kadın canlı yayına nasıl çıkıyor" dersin diyen Müge, hastalığını anlattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun yıllardır ekranlarda program yapan Müge Anlı, canlı yayında hastalığını bahane ederek bir şey hatırlamadığını söyleyen konuğuna sinirlenerek kendi hastalığından bahsetti. Geçtiğimiz günlerde şekerinin yükseldiğini söyleyen Anlı, "Size şekerimin kaç çıktığını söylesem 'nasıl yayına çıkıyorsun' dersiniz" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar yaşadı. Bir olayın çözülmesi için canlı yayına çıkan kadın, "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince Müge Anlı devreye girdi.

"ŞEKERİMİ DUYSANIZ 'NASIL YAYINA ÇIKIYOR' DERSİNİZ"

Rahatsızlığından bahseden Müge Anlı, "Geçenlerde kan testi yaptırdım. Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz! Ben onu kendi yöntemlerimle ilaçsız düşüreceğim" dedi.

YEMEK YEMEYE VAKİT BULAMIYOR

Ekranların başarılı sunucusu Müge Anlı, son zamanlarda verdiği kilolarla da dikkat çekti. Geçtiğimiz gün canlı yayında zayıfladığından bahseden Anlı, yoğun iş temposundan dolayı yemek yemeye vakit bulamadığını hatta sevenlerinin kendisine yemek yedirmeye çalıştığını söyledi.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Müge Anlı İle Tatlı Sert, Müge Anlı, Atv, Magazin, Haber

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