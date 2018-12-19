Öğrencinin İsteğini Kırmayan Kadınlar Mehmetçiklere 500 Boyunluk Ördü

Çorum'da bir öğrencinin isteği üzerine harekete geçen kadınlar sınırda görev yapan kahraman Mehmetçikler için boyunluk ördü.

Vatan savunmasında olan askerlerin üşümemesi için ilmek ilmek boyunluk ören Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören kadınlar, Mehmetçik'in yanında oldukları mesajını verdi.

İl Jandarma Alay Komutanlığına bugün teslim edilecek 500 boyunluk kahraman Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere önümüzdeki günlerde bölgeye gönderilecek..

Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Zeki Gül'ün eşi Halime Gül, Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezlerindeki 200 kursiyer kadının projeye destek verdiğini söyledi. Bu düşüncenin kendilerini çok duygulandırdığını memnun ettiğini anlatan Gül, "Bayanlarımızın Mehmetçiğimizi düşünmesi bizleri çok duygulandırdı. Malzemelerin hepsini kadınlarımız kendisi aldı. Örülen bu bere ve atkılan sınır bölgesindeki askerlerimize gönderilecek. Mehmetçiğimiz her zaman yanındayız. Bu malzemeler İl Jandarma Komutanlığımız aracılığıyla gönderilecek. Emeklerine ve yüreklerine sağlık" dedi.

Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Usta öğreticilerinden Firdevs Şahin, bir öğrencinin Mehmetçiğe boyunluk örülmesi için talepte bulunduğunu belirterek, "Bu istek bir anda büyüdü ve herkes ipini şişini alarak geldi. Askerlerimiz için boyunluk ördü. Askerlerimizin bütün ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor bunun bilincindeyiz. Anneleri olarak, kardeşleri olarak onlar için ördüğümüz bu boyunlukları inşallah kullanırlar. Bizim onlara bir desteğimiz olabildiyse ne mutlu bizlere" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA