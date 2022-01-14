Öğrencinin ağabeyi, okul müdürünü omzundan bıçakladı - Haberler
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Öğrencinin ağabeyi, okul müdürünü omzundan bıçakladı

Öğrencinin ağabeyi, okul müdürünü omzundan bıçakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da okulda öğrenim gören bir öğrencinin ağabeyi, okul müdürü ile tartışması kanlı bitti.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da okulda öğrenim gören bir öğrencinin ağabeyi, okul müdürü ile tartışması kanlı bitti. Zanlı, okul müdürünü omzundan bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Palandöken ilçesinde bulunan Osman Gazi İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre okul müdürü Fevzi Demir, okulda kavga eden öğrencilerin velilerini okula çağırarak görüşmek istedi. Öğrencilerden birinin ağabeyi Fuat Ç. (18) ile okul müdürü Fevzi Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fuat Ç. Yanında getirdiği bıçakla okul müdürü Demir'i omzundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralanan müdür Fevzi Demir, sağlık çalışanları tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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