Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada - Haberler
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Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada

Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da bir ilkokuldaki öğrenciler, karın eğlencesini teneffüste çalan müzikle çıkardı.

ANKARA'da bir ilkokuldaki öğrenciler, karın eğlencesini teneffüste çalan müzikle çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Altındağ ilçesi Özdemir Gürocak İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, gündüz yağan karın tadını çıkardı. Teneffüste okulun bahçesine çıkan öğrenciler, okulun megafonlarından çalan 'erik dalı' ve 'bilmem mi?' şarkılarıyla ders arasında eğlendi. Bahçeye çıkmayan öğrenciler de sınıfların pencerelerinden eğlenceye eşlik etti. O anlar ise telefon kamerasına yansıdı.


Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada

Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada

Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada

Öğrencilerin 'kar' eğlencesi kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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