Öğrencilerin Bilek Güreşi ve Taekwondo başarısı
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Öğrencilerin Bilek Güreşi ve Taekwondo başarısı

Kütahya Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Taekwondo ve Bilek Güreşi Şampiyonaları'nda başarı elde etti.

14.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:52
Öğrencilerin Bilek Güreşi ve Taekwondo başarısı

Final Akademi Ortaokul ve öğrencileri, Taekwondo ve Bilek Güreşi Şampiyonaları'nda başarı elde etti.


Taekwondo da 68 kiloda Kütahya birincisi, Bilek Görüşe Şampiyonası'nda da 45 kiloda sağ ve sol kolda Ravza Toker Kütahya birincisi, 65 kiloda sağ ve sol kolda Büşra Ay Kütahya ikincisi, 65 kilo da sağ ve sol kolda Nefise Yaşar Kütahya üçüncüsü, 80 kiloda sağ ve sol kolda Büşra Aydın Kütahya üçüncüsü oldu.


Okul Müdürü Muhammet Uygun, başarı elde ederek kurumlarının adını duyuran öğrencileri tebrik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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