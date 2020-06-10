Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
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Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı

Ankara'da bir vakıf üniversitesinin İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. H.K, 40 öğrencinin online sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyince kameralara yakalandı.

10.06.2020 08:24 | Son Güncelleme: 10.06.2020 08:40

Bir üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. H.K'nin maliye dersinin online sınavı esnasında cinsel içerikli film izlediği iddia edildi.

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan görüntülerde Prof. Dr. H.K'nin Netflix izlediği yönünde kendisini savunduğu ve müstehcen görüntüler izlediği iddialarını reddettiği görülüyor.

"AMA HEPSİNİN VİDEOSU VAR"

Videoya sesi yansıyan bir kız öğrencinin ise "Ama hepsinin videosu var" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

KONUNUN AKIBETİ MERAK KONUSU

Konuyla ilgili gerek YÖK'ten gerekse de üniversite yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. Konunun akıbeti belirsizliğini sürdürüyor.

Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı

Güncel Manşet

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