Öğrencileri için atıl durumdaki sıra ve masaları renklendirdiler
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Öğrencileri için atıl durumdaki sıra ve masaları renklendirdiler

07.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:48

Muş'ta bir okulda görevli öğretmenler, öğrencilerinin daha renkli ve keyifli ortamda ders yapabilmelerini sağlamak amacıyla atıl durumdaki sıra ve masaları faklı renklere boyadı.

Muş'ta bir okulda görevli öğretmenler, öğrencilerinin daha renkli ve keyifli ortamda ders yapabilmelerini sağlamak amacıyla atıl durumdaki sıra ve masaları faklı renklere boyadı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki İlyas Sami Ortaokulu görsel sanatlar öğretmenleri, hem atıl durumdaki malzemeleri değerlendirmek hem de öğrencilere daha güzel ders ortamları sunmak amacıyla sınıfları renklendirmeye karar verdi.

Okulda eski sıra ve masaları onaran ve farklı renklerde boyayarak şekiller çizen öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerini uzaktan eğitimle sürdüren öğrencilerini, normal eğitime başlandığında yeniledikleri sınıflarda karşılamak istiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görsel sanatlar öğretmenlerinin, atıl durumdaki sıra ve masaların eğitim ortamına kazandırılması amacıyla proje geliştirdiklerini söyledi.

Öğretmenlerin bu projeyle okul sınıflarını daha renkli hale getirerek öğrencilerin zeka ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Kıvanç, "Kovid-19 salgını nedeniyle okulların tatil olması ve bir süreliğine uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların da gündelik yaşam pratiklerini somut ve ruhsal düzeyde etkilemiş durumda. Bu amaçla bir masamızın üzerine org resmi çizilmişse, diğerine sporla ilgili resim çizildi. Öğrencilerimizin biz fark ettirmeden istedikleri sırada oturmalarını sağlıyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Seracettin Koçlardan da "Sıra ve masalara sosyal içerikli resimler çizerek çocukların hayatına dokunmak istedik. Kazılmış, yıpranmış ve kullanışlı durumda olmayan sıraları zımparaladık. Üzerlerine öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerine, duyularına ulaşmak için değişik görseller işleyerek kullanışı hale getirdik." dedi.

Öğrencileri için atıl durumdaki sıra ve masaları renklendirdiler
Öğrencileri için atıl durumdaki sıra ve masaları renklendirdiler
Öğrencileri için atıl durumdaki sıra ve masaları renklendirdiler
Öğrencileri için atıl durumdaki sıra ve masaları renklendirdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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