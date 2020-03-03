Öğrencilere Üniversiteler ve Meslekler Tanıtıldı

03.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:52

Bu kapsamda, MABEM Akhisar Şubesi, bu yıl YKS'ye girecek öğrenciler için meslek tanıtım ve üniversite tercih semineri düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MABEM Akhisar Şubesi, bu yıl YKS'ye girecek olan öğrenciler için üniversite tercihi ve meslek tanıtım semineri düzenledi. Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Akhisar MABEM Rehber Öğretmeni Seçil Vural yaptı. Üniversite tercihlerinde yenilenen ve değişen süreçleri anlatan Vural,sınav süreci, tercih sistemi, üniversitelerin puan dilimleri ve meslek grupları hakkında sunum yaptı. Daha sonra mesleki tanıtımında mesleki süreçlerini ve deneyimlerini aktarmak için seminere katılan Opr. Dr. Gökhan Karadağ, Diyetisyen Betül Anamas, Avukat Aysu Doğruyol, Akhisar Devlet Hastanesi Başhemşiresi Sema Artaç ve Başhemşire Yardımcısı Selda Bali, İnşaat Mühendisi Mustafa Şen, Anaokulu Öğretmeni Selin Başaran ile Gıda Mühendisi Seda Kocabay, meslek yaşamları ve üniversite öncesi tercih döneminde yaşadıklarını öğrenciler ile paylaştılar. Program sonunda MABEM Kurum Müdürü İlkay Sümbelli ve Rehber Öğretmeni Seçil Vural, katılımcılara teşekkür ederek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: Bültenler