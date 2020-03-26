Öğrencilere Bursakart jesti Bursa ulaşımında abonman kartı (Bursakart) kullanan öğrencilerin 'okulların tatil edilmesi nedeniyle' yaşadığı mağduriyet, Büyükşehir Belediyesi tarafından giderilecek.

Türkiye'deki tüm okulların 'koronavirüs tehdidi sebebiyle' 16 Mart-30 Nisan tarihleri arasında eğitime ara verdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu nedenle abonman kartlarında 2 ayda 46 günlük hak kaybı var. Aradaki kayıp, ilk vizeleme işleminde 'kullanılmayan gün sayısı kadar' kartlara yüklenecek" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nden, 'okulların tatil edilmesi nedeniyle' abonman kartlarını değerlendiremedikleri için hak kaybına uğrayan öğrencilere müjde geldi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, tatil kapsamındaki gün sayısı kadar doğan hakkın ilk vizeleme işleminde öğrencilerin kartlarına yükleneceği ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuya değindi. Öğrencilerden bu anlamda müsterih olmalarını isteyen Başkan Aktaş, "Okullar başladığı andan itibaren abonman hakları tekrar kartlara yüklenecek" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına tüm hatlar ücretsiz

Bu arada, Bursa'da görev yapan sağlık çalışanları için 'belediye otobüslerinin yanında' şehir merkezi ve tüm ilçelerde özel halk otobüsleri de ücretsiz hale getirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, uygulamanın 'sağlık profesyonellerinin yanında' hastane-tıp merkezi-klinik çalışanlarının tümünü (Güvenlik, temizlik vs) kapsayacağı ve bugün itibariyle başlatıldığı vurgulandı. Sağlık çalışanları, kent merkezlerinde geçerli olacak ücretsiz ulaşım hizmetinden kimlik kartlarını göstererek yararlanabilecek.

Öte yandan BURULAŞ, şehir merkezinde görev yapan sağlık personelleri için özel 2 yeni hat oluşturdu. Görükle-Şehir Hastanesi ve Siteler Şehir Hastanesi arasında hizmet verecek hattın Görükle'den sabah saat 07:15, Siteler'den ise sabah saat 07:00'te kalkış yapacağı, akşam da Şehir Hastanesi'nden saat 17:00'da dönüşe geçeceği açıklandı.

Kaynak: Bültenler