Öğrencilere ağız diş sağlığı eğitimi
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Öğrencilere ağız diş sağlığı eğitimi

Diş sağlığı için öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

27.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:55
Öğrencilere ağız diş sağlığı eğitimi

Diş sağlığı için öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.


Malatya Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kapsamında İlköğretim Okulunda Ağız Diş Sağlığı Eğitimi verildi. Sağlık görevlileri, diş fırçalamanın önemini anlattı. Özellikle şeker ve şekerli yiyeceklerden sonra dişlerin fırçalanması gerektiğini dile getiren konu uzmanı sağlık görevlileri, yatmadan önce de diş fırçalanması gerektiğini anlattı.


Konu uzmanı sağlık görevlileri, eğitim verdikten sonra öğrencilere diş fırçası ve macunu da hediye etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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