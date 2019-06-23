Öğrencilere "Afet Farkındalığı" eğitimi

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Sakarya'da düzenlenen eğitim kampında bir araya geldi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Hendek Selman Dede mesire alanında, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi'nin (SAKE) de katılım sağladığı eğitimlerde öğrencilere doğada arama kurtarma, hasta taşıma teknikleri, kriz yönetimi, doğada yön bulma ve pusula kullanımı, telsizle haberleşme, dağcılık ve doğa sporları temel eğitimi, enkazda arama kurtarma, çadır kurulumu ve kamp yeri seçimi konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim kampına, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü adına birim uzmanı Doğan Öztürk, UMKE birim sorumluları Vural Seçkin ve Çetin Akboyun, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sadi Uymaz ve öğretim görevlisi Murat Göroğlu, SAKE Başkanı Erdal Aydın ile Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü'nden 36 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA