Öğrencilerden öğretmenlerini duygulandıran sürpriz
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Öğrencilerden öğretmenlerini duygulandıran sürpriz

Malatya'da ilkokul öğrencilerinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı sürpriz öğretmenlerini duygulandırdı.

24.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:21
Öğrencilerden öğretmenlerini duygulandıran sürpriz

'da ilkokul öğrencilerinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı sürpriz öğretmenlerini duygulandırdı.


Derme İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıf öğretmenleri Yüksel Çalpala'ya sürpriz bir kutlama programı hazırladı. Veliler ile birlikte hazırlık yapan öğrenciler, hep birlikte öğretmenlerinin fotoğrafının yer aldığı maskeyi taktı.


Kendisine yapılan sürprizden habersiz kitapevine gelen öğretmen Yüksel Çalpala ise biranda karşısında öğrencilerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.


Sınıf annesi tarafından da öğretmen Çalpala'ya çiçek takdim edilirken, öğrencilere teşekkür eden Yüksel Çalpala, bu sürprizleri için herkese teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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