Öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Ağrı İMKB Gazi Ortaokulu öğrencileri "İlköğretim Haftası" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.

19.09.2019 19:24
Öğrencilerden Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Ağrı İMKB Gazi Ortaokulu öğrencileri "İlköğretim Haftası" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.


Ağrı İMKB Gazi Ortaokulu öğrencileri "İlköğretim Haftası" kapsamında okul müdürü Abdullah Atilla ve Elif Nur Tanrıverdi ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Tekin, daha sonra öğrencilere hediyeler verdi. Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç da hazır bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA
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