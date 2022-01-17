Öğrencilerden kitap kampanyasına büyük destek

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen "5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap" kampanyasının 1. ayağı tamamlandı.

Kampanya kapsamında yaklaşık bin öğrenci 3 bin kitap bağışında bulundu.

Konu hakkında Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, 17 Ocaktarihinde yaptıkları açıklamada, kampanya ile ilgili bilgi verdi.

"Çarşamba günü başlayacak olan 2. ayağımızda kitap kabul etmeye devam edeceğiz"

"5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap" kampanyasının 5. gününde 1. Ayağının tamamlandığını belirten Gedik, "5. günün sonunda binlerce kitaba ulaştık. Öğrencilerimizin getirdiği kitapları teslim aldık ve kendilerine sinema biletlerini hediye ettik. Bugün itibarıyla 1. etabı geride bırakıyoruz. 2. etap kapsamında öğrencilerimizi çocuk tiyatrolarıyla buluşturacağız. Çarşamba günü başlayacak olan 2. ayağımızda kitap kabul etmeye devam edeceğiz. Topladığımız bu kitaplar kütüphanelerimizde, okul kütüphanelerimizde boş olan kitaplıklarımızı dolduracak." dedi.

"Kampanyaya katkı veren herkese teşekkür ederiz"

Daha sonra söz alan İlhan Saz ise, Keşan Belediyesi işbirliğinde başladıkları kampanyanın 1. ayağında sona geldiklerini ifade ederek, "Yaklaşık bin öğrencimiz sinema ile buluştuk. Bu kampanyada birçok paydaşımız var. Paydaşlarımız bize bu imkanları bizlere tanıdılar. Hepsine ayrı

ayrı teşekkür ederiz. Burada öğrencilerimizi sanat ve kültür açısından desteklemiş olduk. Kampanyamızın ikinci ayağında öğrencilerimizi tiyatro ile buluşturacağız. 3 bine yakın kitap toplandı. Bu kitaplarımız kütüphanelere, yine öğrencilerimize dönecek. Kampanyaya katkı veren herkese teşekkür ederiz."

Kampanyanın 1. Ayağının son gününde kitap bağışlayan yaklaşık 160 öğrenci "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

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