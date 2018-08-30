Öğrencilerden Başkan Atabay'a Anlamlı Ziyaret
Aydın’ın Didim ilçesinde, Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Deniz Atabay’ı ziyaret etti.
Aydın'ın Didim ilçesinde, Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Deniz Atabay'ı ziyaret etti.
Didim Belediye binasında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Başkan Atabay, 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı ve öğrencilere üzerinde Didim Belediyesi'nin amblemi bulunan kalemleri hediye etti. Ziyaretin ardından başkan Atabay, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN