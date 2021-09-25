Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı

Okulların kapılarını açmasının ardından en çok endişe duyulan konu, toplu vaka çıkması durumunda nasıl bir yol izleneceğiydi. Okul bazlı değil sınıf bazlı kapatmalar yaygınlaşırken, Kars'ta vaka sayısı artan bir okul tamamen kapandı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Kağızman'da yaklaşık 600 öğrencisi bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenci ve öğretmenler de pozitif vaka sayısının artması nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçti.

BİRÇOK ÖĞRETMENİN TESTİ POZİTİF

Birçok öğretmen ve öğrencinin test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla hemen harekete geçen Kağızman Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü okulun tamamına test yapılması kararını aldı. Yapılan testler ile onlarca öğrenci ve öğretmenin test sonuçları pozitif çıktı, okul ve pansiyon hemen kapatılarak uzaktan eğitime geçildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri