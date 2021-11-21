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Öğrenciler sordu Yıldırım samimiyetle cevapladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da adını taşıyan üniversitede öğrencilerle bir araya geldi.

ERZİNCAN (İHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da adını taşıyan üniversitede öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler sordu, Yıldırım samimiyetle cevapladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle buluşan Yıldırım, samimi açıklamalarda bulundu. Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'da olan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, üniversitesi öğrencileriyle Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde, düzenlenen söyleşide bir araya geldi.

Üniversite yıllarından, iş hayatına siyasete ve günlük hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Yıldırım, kendine has esprili üslubuyla keyifli anlar yaşattı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda öğrenciler AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile bolca fotoğraf çektirme imkanı buldu.

(Senanur Erdoğan - Emin Ferhat Sevilir/İHA)

Öğrenciler sordu Yıldırım samimiyetle cevapladı

Öğrenciler sordu Yıldırım samimiyetle cevapladı

Öğrenciler sordu Yıldırım samimiyetle cevapladı

Öğrenciler sordu Yıldırım samimiyetle cevapladı

Öğrenciler sordu Yıldırım samimiyetle cevapladı

Öğrenciler sordu Yıldırım samimiyetle cevapladı

Öğrenciler sordu Yıldırım samimiyetle cevapladı

Öğrenciler sordu Yıldırım samimiyetle cevapladı

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