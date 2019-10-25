Öğrenciler okulda cep telefonu kullanamayacak

25.10.2019 15:27

Edirne'de okullarda Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Araçları Yönergesi uyarınca öğrenciler cep telefonu kullanamayacak.

Okul müdürlükleri tarafından velilere kısa mesaj yoluyla öğrencilerin okullara cep telefonu kullanamayacağı duyuruldu.

Velilere gönderilen mesajda "Sayın velimiz, Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda öğrencilerin okula cep telefonu getirmeleri uygun görülmemektedir. Bu nedenle 28 Ekim Pazartesi gününden itibaren çocuklarınızın okul cep telefonu getirmeleri yasaktır. Çocuğunuzla ilgili iletişimlerde okul telefonunu arayabilirsiniz" denildi.

Mesajda velilerin ulaşabileceği okulun telefon numarası da belirtildi.

"Uygulamayı doğru buluyorum"

Veli Seval Kaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, cep telefonu uygulamasını doğru bulduğunu söyledi. Öğrencilerin sosyal medya yada internette fazla vakit geçirerek derslerine vakit ayırmadığını aktaran Kaba, "Veliler olarak biz yasaklasak da okulda çocuklar bir şekilde kullanıyorlar cep telefonunu. Bence de okulda en azından akıllı telefonlar kullanılmamalıdır. Benim çocuğum da kullanıyor maalesef bağımlılık derecesinde." diye konuştu.

Veli Ayşe Durmaz da çocukların okulda telefonu kullanmasını doğru bulmadığını belirterek "Öğrenci kendini derse vermiyor. Derslerine çalışmıyorlar cep telefonu ile oynamaktan." dedi.

Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Elif Naz Amaş ise cep telefonunun okulda öğrencilerin derse odaklanmasını engellediğini söyledi.

Kaynak: AA