Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı
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Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı

09.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:09

- Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilköğretim okulu öğrencileri bahçede kartopu oynayarak keyifli dakikalar yaşadı.

- Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilköğretim okulu öğrencileri bahçede kartopu oynayarak keyifli dakikalar yaşadı.

Erzincan'ın yüksek kesimleri ile Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde mart karı etkili oldu. Kara kışın geri döndüğü Çayırlı ilçesine bağlı Çaykent köyünde öğrenciler karın tadını çıkardı. Ders arası teneffüste okulun bahçesine çıkan çocuklar kartopu oynayarak güle eğlene güzel dakikalar geçirdiler.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde bugün hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

"Çığ uyarısı"

Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum meydan da 23, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 17, Erzincan'da 3, Iğdır ve Tunceli'de 2 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır'da 12, Erzurum ve Kars'ta 1, Ağrı'da 2, Ardahan'da sıfır derece olması öngörülüyor.

Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı
Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı
Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı
Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı
Öğrenciler okul bahçesinde karın keyfini kartopu oynayarak yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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