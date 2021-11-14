Öğrenciler Keremali'de doğa yürüyüşü ile stres attı - Haberler
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Öğrenciler Keremali'de doğa yürüyüşü ile stres attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler Keremali'de doğa yürüyüşü ile stres attı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'nın üniversite öğrencilerine, söyleşide vermiş olduğu her ay bir etkinlik sözü kapsamında gençler için bu ay Keremali Yaylası'na doğa yürüyüş etkinliği düzenlendi.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'nın üniversite öğrencilerine, söyleşide vermiş olduğu her ay bir etkinlik sözü kapsamında gençler için bu ay Keremali Yaylası'na doğa yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Geçtiğimiz aylarda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri için balık ekmek, tiyatro kursu etkinlikleri düzenleyerek öğrencilerin gönüllerini fetheden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan bu ay yapılacak etkinlik için öğrencilerden gelen doğa yürüyüşü talebini yerine getirdi.

Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO bahçesinden öğrencileri araçlarla Keremali Yaylasına götüren Başkan Soykan, Keremali Türbesi ziyareti sonrasında gençlere ikramda da bulundu. Öğretmen ve öğrencilerle birlikte doğanın muhteşem manzarası altında haftanın yorgunluğunu ve stresini attı. - SAKARYA

Öğrenciler Keremali'de doğa yürüyüşü ile stres attı

Öğrenciler Keremali'de doğa yürüyüşü ile stres attı

Öğrenciler Keremali'de doğa yürüyüşü ile stres attı

Öğrenciler Keremali'de doğa yürüyüşü ile stres attı

Öğrenciler Keremali'de doğa yürüyüşü ile stres attı

Öğrenciler Keremali'de doğa yürüyüşü ile stres attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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