Öğrenciler için iş garantili CO-OP Protokolü imzalandı
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Öğrenciler için iş garantili CO-OP Protokolü imzalandı

17.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:35
Öğrenciler için iş garantili CO-OP Protokolü imzalandı

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Netlog Lojistik İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ufuk Kardaş, CO-OP protokolüne için imza attılar.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Netlog Lojistik İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ufuk Kardaş, CO-OP protokolüne için imza attılar. CO-OP Eğitim Modeli ile öğrencilere iş garantili uzun dönem staj eğitim imkanı sunuldu.

Altınbaş Üniversitesi Staj ve CO-OP Müdürlüğü, eğitim ve çalışma hayatını bütünleştirmeyi amaçlayan CO-OP Eğitim Modeli (Cooperative Education) kapsamında Netlog Lojistik İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ufuk Kardaş ile iş birliği protokolü imzaladı. Bu modelle öğrencilerin bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan iş deneyimi kazanmaları hedefleniyor.

Öğrenciler, CO-OP Programı dönemini uzman personel gözetiminde yaparken firmanın İŞKUR ile anlaşması gereği mezuniyet sonrası ilgili şartlar çerçevesinde istihdam imkanına da sahip olabilecek.

Uygulama ve bitirme projeleri ve diğer tüm uygulamalı eğitim etkinliklerinde aktif olarak yer alan gençler, mezun olduktan sonra istihdam edilebilecekleri iş garantili bir CO-OP deneyimi ile uzun dönem staj eğitimi ayrıcalığı yaşamış olacak.

Üniversitenin halen yürüttüğü toplam 148 aktif CO-OP projesinde iş garantili tek protokol olan anlaşma, Üniversitenin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine açık olacak.

CO-OP Eğitim Modeli, müfredatında CO-OP Programı bulunan fakültelerde öğrenim gören 3. sınıfı tamamlayan öğrencilere uygulanacak. Öğrenciler, temmuz ve aralık tarihleri arasında 6 ay süre ile anlaşmalı olunan bir sanayi veya ticaret kuruluşunda çalışarak gerçek iş ortamında tecrübe kazanacak.


Öğrenciler için iş garantili CO-OP Protokolü imzalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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