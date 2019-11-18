Öğrenciler, Genç'i soru yağmuruna tuttu

18.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:21

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencilerinin proje sergi açılışına katılarak, imar uygulamaları hakkında öğrencilerin sorularını cevapladı.



Öğrencilerin sorularını cevaplamadan önce sergiyle ilgili düşüncelerini ifade eden Başkan Genç, "Sergide dikkat çeken, çok değerli unsurlar gördüm. Yapılan çalışmaları şehrimizin geleceği açısından oldukça önemli buluyorum." dedi.



Esra Günaydın'ın adlı öğrencinin Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesinin son durumuyla ilgili sorusunu cevaplandıran Başkan Genç, "Çömlekçi dönüşüm projemiz özeleştiri yaptığımız projedir. Biz insanlardan oy isterken bu projenin şu anda tamamlanacağını paylaşmıştık. Ama yapamadık. Siyasetçi yaptığını da yapamadığını da toplumun karşısına çıkıp şeffaf bir şekilde anlatırsa ki, ben anlattım, toplumun ona itimatı devam eder. Bu proje eylül ayında 9,7 hektara kadar daraltıldı. Çok büyük alanda kentsel dönüşüm yapmak mülkiyet haklarıyla ilgili kısıtlamalara neden oluyordu. Bu anlamda Narlıbahçe projemizi de dönüşüm alanından çıkardık. Dedik ki, bir alana odaklanalım, ona çalışalım ve 9.7 hektarlık alanı bitirelim istedik. Ama bu diğer alanlarda çalışmayacağımız anlamına gelmiyor. Benim fikrim ticaret ağırlık olmak üzere kısmen konutta olabilir. İkinci ve üçüncü etaptaki hak sahipleriyle de bir taraftan görüşmeler yürütülüyor. Ama hangi proje olacaksa bir şekilde süratle Çömlekçi'yi tamamlamamız lazım. Hatta, biz Çömlekçi'ye yoğunlaşılsın diye Çağlayan'daki kentsel dönüşüm projemizden sarfınazar ettik. Kendi uhdemize aldık, burayı biz çalışacağız. Bu amaçla Ortahisar Belediyesi adına sırf kentsel dönüşüm için ORKENT isimli bir şirket kurduk. Trabzon'umuzda bu dönüşümü sağlayabileceğimiz alanlar var. TOKİ'yi beklersek çok uzun zaman geçecek. Bakanlığımızın da destekleriyle birlikte bu dönüşümü yapabiliriz. Bunu da buradan paylaşıyorum" dedi.



"Maraş Caddesi bu şehre yakışmıyor"



Derya Kaymak isimli öğrencinin Maraş Caddesi'nin yayalaştırılmasının Kunduracılar Caddesi ve Uzun Sokağa ne gibi etkilerinin olacağıyla ve bu konunun şehir plancılarıyla görüşülüp görüşülmediğiyle ilgili sorusunu cevaplandıran Bakan Genç şu ifadeleri kullandı:



"Maraş Caddesi bu haliyle birlikte şehrimize yakışmıyor. Hatta önceki dönem belediye başkanımızla temel görüş ayrılıklarımızdan bir tanesi de budur. Maraş Caddesi bu haliyle şehrimize yakışmıyor, hepimiz bunda hemfikiriz değil mi? Yeni bir şey, başka bir şey yapmalıyız Maraş Caddesi'ne... Uzun Sokak trafiğe kapatıldığında Volkan Bey'i ilk arayıp tebrik edenlerden bir tanesi benim. Çünkü çok doğru karardı. Yaya bile orada yürürken zorlanıyordu. O zamanda Volkan Bey'e inşallah Maraş Caddesi'ni de düzenlersiniz diye bir talepte bulunmuştum. Burada iki tane şıkkımız var. Birincisi trafiğe kapatmalıyız ya da ikincisi trafiği tanzim etmeliyiz. Oradaki sıkışıklığı etkileyen unsurlardan dolmuş, araç ve yaya trafiği var. Bu haliyle de yayalarımız için en zor alan burası. Engellilerimiz için de çok çok daha zor bir alan Maraş Caddesi... Yöneticiysek hepsini hesap etmemiz lazım. Benim fikrim burayı tek bant ulaşımla birlikte burayı düzenlemeliyiz. Etrafını da güzel ışıklandırıp geniş bir yaya yolu olarak ele alırız. Bu görüşlerimi de seçimlerden önce Büyükşehir Belediye Başkanımızla paylaştım ve programına aldırdım. Hem Gazipaşa, hem de Maraş Caddemiz Büyükşehir Belediyemizin programında var. İnşallah, ortak akılla ve sizlerin katkılarıyla daha güzelini bulacağız." - TRABZON

Kaynak: İHA