Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar Fiskaya Cam Terası ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4-6 öğrencilere yönelik aktiviteler düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, düzenlediği etkinlikle çocuklar Fiskaya Cam Terası gezdi.

Eğitmenleri eşliğinde cam terasa gelen çocuklar, aileleri ile Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'ni bir arada izleme fırsatı yakaladı.