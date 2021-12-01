Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi - Haberler
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Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar Fiskaya Cam Terası ziyaret etti.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar Fiskaya Cam Terası ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4-6 öğrencilere yönelik aktiviteler düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, düzenlediği etkinlikle çocuklar Fiskaya Cam Terası gezdi.

Eğitmenleri eşliğinde cam terasa gelen çocuklar, aileleri ile Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'ni bir arada izleme fırsatı yakaladı.

Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi

Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi

Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi

Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi

Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi

Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi

Diyarbakır'da öğrenciler Fiskaya Cam Terası gezdi

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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