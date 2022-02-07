Öğrenciler ders başı yaptı
AA, Atilla Hancı - Güncel
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Alaeddin Keykubat İmam Hatip Ortaokulu Koridorda yürüyen öğrenciler Sınıflardaki öğrenciler Öğretmenin ders anlatması Öğrencilerin ders notu alması KONYA - Konya'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.
KONYA (AA) - Alaeddin Keykubat İmam Hatip Ortaokulu
Koridorda yürüyen öğrenciler
Sınıflardaki öğrenciler
Öğretmenin ders anlatması
Öğrencilerin ders notu alması KONYA - Konya'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Sabah okullarına gelen öğrenciler ders başı yaptı.