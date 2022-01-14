Öğrenciler, 1 günleri görme engelli bireyler ile geçirdi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 09.30 sıralarında Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nde başlayan etkinliğe; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sosyal İşler Müdürü Eylem Akdemir, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurcan Akdağ, görme engelli vatandaşlar ile onlara refakat eden Safiye Erol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler görme engelli vatandaşlar ile 1 gününü geçirdi.

"Bu şehirdeki her birey bize emanet"

Etkinliği farkındalık yaratmak adına düzenlediklerini belirten Helvacıoğlu, "Görme engelli vatandaşlarımızı gönül gözleriyle buluşturduk. Gönül Gözleri Buluşuyor etkinliğimiz kapsamında öğrencilerimiz görme engelli hemşehrilerimiz ile 1 gününü birlikte geçiriyor. Görme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkati çekerek onların ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukların farkında olarak engelli dostu ve herkes için erişilebilir bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Bu şehirdeki her birey bize emanet. Bugün de yarın da engelli kardeşlerimizin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun bir çaba sarf ediyoruz"

Yaptıkları her çalışmada engellileri düşündüklerini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Almış olduğumuz nefesin sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Keşan Belediye Başkanı olarak engelli dostu şehir hedefi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konuda göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Toplumda dezavantajlı gruplar dediğimiz kitlelere yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerimizin çeşitliliğini, kalitesini artırdık."

Mustafa Helvacıoğlu etkinlikte Ülkü Duysak'ın "Yüreğimin Gözleri" isimli şiirini okudu.

Ekinlik kapsamında müzik ve şiir dinletesi gerçekleştirilirken, hediye takdim edildi.

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