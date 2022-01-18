Öğrenci servisi yoldan çıktı 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenci servisi yoldan çıktı 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı

Öğrenci servisi yoldan çıktı 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kargın köyünde bir öğrenci servisinin yoldan çıkması sonucu meydana gelen küçük çaplı kazada 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

YILDIZELİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kargın köyünde bir öğrenci servisinin yoldan çıkması sonucu meydana gelen küçük çaplı kazada 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Yıldızeli ilçe Kargın köyü çıkışında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan bir servis aracı başka bir araca yol vermek isterken, yağan kar ve yolun kaygan oluşu nedeni ile yoldan çıktı. İçerisinde 27 öğrencinin bulunduğu serviste ki 2 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - SİVAS

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgun önünde sinir krizi geçirdi

Motosiklet kazasında oğlunu kaybeden anne morgun önünde sinir krizi geçirdi

 Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı

Arızalanan aracını kontrol eden yaşlı adama yoldan geçen otobüs çarptı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yıldızeli, Sivas, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title