Öğrenci servisi kaza yaptı 8'i öğrenci 9 yaralı

10.10.2019 16:30

Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Huzur Mahallesi 37. Sokakta meydana geldi. Kazada M.Ö. yönetimindeki 58 S 0106 plakalı öğrenci servisi ile M.T. Yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücülerden M.T. ve serviste bulunan 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yararılar Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA