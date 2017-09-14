Öğrenci Servis Şoförlerine Eğitim

Yozgat'ta 2017-2018 eğitim öğretim yılı için trafik tedbirleri gereği, servis şoförlerine yönelik güvenli sürücülük ve farkındalık eğitimi verildi.



Merkez Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde Trafik Polisi Bülent Arslankaya ve Halil İbrahim Erdoğan, servis şoförlerine, trafik kuralları, servis esnasında şoförün hareket ve davranışları konusunda bilgi verdi.



Eğitimdeki amacın, öğrencilerin sorunsuz bir şekilde okula götürülüp tekrar evlerine teslim edilmesini sağlamak olduğunu anlatan Arslankaya, "Servis şoförleri özellikle emniyet kemerlerini takmalarını hız kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.



Erdoğan da, servis şoförlerinin okula geç kaldığı gerekçesiyle hız yaptığına değinerek, "Okula gecikmemek için özellikle veliler uyarılarak, öğrencilerin zamanında inmelerini sağlamak gerekiyor. Bu konuda bizler de, okul yöneticileri de velileri uyaracağız. Amacımız hiçbir sıkıntı yaşanmadan servis hizmetlerini sağlamaktır." diye konuştu.