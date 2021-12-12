Son dakika gündem: OĞLUNUN KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİ GÖREN BABA: GEBERSEYDİ KEŞKE - Haberler
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Son dakika gündem: OĞLUNUN KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİ GÖREN BABA: GEBERSEYDİ KEŞKE

Son dakika gündem: OĞLUNUN KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİ GÖREN BABA: GEBERSEYDİ KEŞKE
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Çiv yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde araca ve elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Çiv yaralandı. Olay yerine gelen Hüseyin Çiv, oğluna "Geberseydi keşke" diyerek tepki gösterdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Çiv yönetimindeki 67 TM 748 plakalı otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki 67 LP 453 plakalı otomobile ve elektrik direğine çarptı. Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Çiv yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiv, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Çiv'in babası Hüseyin Çiv ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi. Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Çiv, oğluna "Geberseydi keşke? diyerek tepki gösterdi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika gündem: OĞLUNUN KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİ GÖREN BABA: GEBERSEYDİ KEŞKE

Son dakika gündem: OĞLUNUN KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİ GÖREN BABA: GEBERSEYDİ KEŞKE

Son dakika gündem: OĞLUNUN KAZA YAPTIĞI OTOMOBİLİ GÖREN BABA: GEBERSEYDİ KEŞKE

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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