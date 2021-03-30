Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da, 72 yaşındaki bir koronavirüs hastasına aşı yapılmasına oğlunun zararlı denilerek engel olduğu ve hastanın bu yüzden hayatını kaybettiği iddia edildi. Yaşlı adamın son sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Acil Tıp Uzmanı Sarper Yılmaz, "Vicdani bir cinayetti bu!" ifadeleriyle isyan etti.
Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği'nde (UMKE-DER) gönüllü hekim olan Acil Tıp Uzmanı Sarper Yılmaz, sosyal medya hesabından nöbet sırasında hastaneye gelen koronavirüs hastasıyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Nöbet sırasında hastaneye gelen 71 yaşındaki hastasının oğlunun zararlı diyerek aşı yaptırmadığını belirten Yılmaz, yatışı yapılan hastanın bir gün sonra yaşamını yitirdiğini söyledi.
"VİCDANİ BİR CİNAYETTİR BU"
Paylaşımında aşının önemine dikkat çeken Yılmaz, "72 yaşında bir hastaya Kovid-19 zatürresi tanısı koyduk geçen nöbetimde. Aşı oldunuz mu dedim? Oğluna sertçe baktı. 'Dedim oğluma doktor bey ama zararlı deyip yaptırmadı' dedi. Yatırdık hastayı. Bugün sistemden baktım. Yoğun bakımda hayatını kaybetmiş. Vicdani bir cinayetti bu!" ifadelerini kullandı.