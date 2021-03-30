Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da, 72 yaşındaki bir koronavirüs hastasına aşı yapılmasına oğlunun zararlı denilerek engel olduğu ve hastanın bu yüzden hayatını kaybettiği iddia edildi. Yaşlı adamın son sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Acil Tıp Uzmanı Sarper Yılmaz, "Vicdani bir cinayetti bu!" ifadeleriyle isyan etti.