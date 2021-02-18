Oğlunu kaybettikten sonra bunalıma giren baba, intihar etti
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Oğlunu kaybettikten sonra bunalıma giren baba, intihar etti

18.02.2021 22:02 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:05
Oğlunu kaybettikten sonra bunalıma giren baba, intihar etti

IĞDIR'da, Abbas Akdağ (56), evinin bulunduğu merdiven boşluğunda başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.

IĞDIR'da, Abbas Akdağ (56), evinin bulunduğu merdiven boşluğunda başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Abbas Akdağ'ın, oğlu Muhammet Çağrı Akdağ'ı (22) 2019 yılında trafik kazasında kaybettiği, bu yüzden bunalımda olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Topçular Mahallesi Yıldız apartmanında meydana geldi. Sağlık Müdürlüğü'nden emekli olan Abbas Akdağ, evinin bulunduğu merdiven boşluğunda av tüfeğini başına dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Abbas Akdağ'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akdağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Akdağ'ın 29 Ekim 2019'da trafik kazasında hayatını kaybeden oğluna üzüldüğü ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Akdağ'ın bu yüzden intihar ettiği ileri sürüldü.


Oğlunu kaybettikten sonra bunalıma giren baba, intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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