OĞLUN HEYELANDAN SON ANDA KURTULMASI KAMERADA

KARATAŞ, ADANA (DHA) - ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde Alem Karataş, babası Ahmet Karataş ile heyelandan son anda kaçarak, kendilerini kurtardıkları anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çaybaşı'na bağlı Kurudere Mahallesi'nde, Ahmet Karataş ile oğlu Alem Karataş bahçede çalıştığı sırada yağış sonrası heyelan meydana geldi. Baba-oğul heyelana kapılmaktan son anda kurtulurken, yol ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile Çaybaşı Belediyesi ekipleri de kapanan yolu iş makineleri ile çalışma yaparak ulaşıma açtı.

Babası ile birlikte bahçede çalıştıkları sırada ses duyduklarını anlatan ve görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çeken Alem Karataş, 'Babamla birlikte bahçemizde çalışıyorduk. Bir ses duyduk. Baktığımda ağaçların sallandığını gördüm. Kısa sürede toprak üzerimize geldi. Canımızı zor kurtardık. Yol ulaşıma kapandı" dedi.